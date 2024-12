Blocage des taxis à Lyon : le mouvement reconduit ce mardi

Au lendemain d'une journée de mobilisation durant laquelle plus de 1500 taxis ont convergé à Lyon, jusqu'à la place Bellecour, les syndicats de taxi ont décidé de reconduire le mouvement. Des nouveaux blocages sont à prévoir ce mardi.

Des centaines de chauffeurs de taxi "en colère" ont perturbé lundi la circulation autour de Lyon, où le mouvement est reconduit mardi, et dans le Sud, pour protester contre une convention en cours de négociation avec l'Assurance maladie incluant une tarification à la baisse du transport de malades.

Trois quarts des taxis concernés par la nouvelle convention

En 2023, plus de 40.000 taxis étaient conventionnés pour transporter des personnes malades, atteintes de pathologies allant des cancers aux maladies psychiatriques, selon l'Assurance maladie, soit près des trois quarts des taxis en France.

Afin de réaliser 300 millions d'euros d'économies sur ces transports sanitaires, le gouvernement Barnier, menacé de censure, souhaite contraindre taxis et transporteurs sanitaires à négocier des mesures avec l'Assurance maladie, sous peine de baisses tarifaires imposées.

De plus, un décret d'application du budget de la Sécu pour 2024 prévoit qu'un patient ne puisse plus refuser, sauf exception, un transport sanitaire partagé, sous peine de devoir avancer les frais et de n'être remboursé que sur la base du transport partagé. Les patients devront aussi être pris en charge en moins de 45 minutes, et par secteur géographique avec une limite kilométrique de détour par patient.

Un biouvac annulé sur la place Bellecour

Plus de 1.500 taxis ont participé toute la journée à des blocages ou ralentissements sur plusieurs points d'accès de l'agglomération lyonnaise. En fin de journée, dans le centre de Lyon, près de 200 chauffeurs ont convergé au volant sur la place Bellecour, au son de cornes de brume, pétards et klaxon.

Un bivouac des chauffeurs, initialement annoncé sur cette place, n'a finalement pas eu lieu et les taxis sont repartis chacun progressivement en début de soirée, sous une pluie intermittente.