Lyon : à la Croix-Rousse, la place Bellevue entame sa transformation

Des travaux auront lieu de juin à décembre 2025 pour rénover la place Bellevue, dans le haut des pentes de la Croix-Rousse.

Véritable balcon sur la ville de Lyon, la place Bellevue dans le 1er arrondissement, va connaître plusieurs semaines de travaux à partir de ce mois de juin. Des travaux d'aménagement et d'embellissement, conjointement portés par la Ville et par la Métropole.

"Cet espace était particulièrement dégradé depuis plusieurs années car très fréquenté, a déclaré la maire du 1er arrondissement, Yasmine Bouagga. Il était devenu indispensable d’intervenir pour le remettre en valeur."

Plus de végétation

Le projet s'inscrit dans une volonté de la mairie écologiste de renforcer les espaces verts, mais aussi d'embellir la ville "pour le confort des habitants comme des visiteurs et visiteuses".

Concrètement, les travaux porteront sur la remise en l'état des cheminements, pour une circulation plus claire, l'installation de quelques bancs pour s'asseoir, la rénovation de l'air canine déjà existante et une végétalisation repensée, avec notamment des arbres plantés en remplacement de ceux qui ont dépéri. "Le projet de la place Bellevue, c’est de la fraîcheur et de la qualité de vie en plus pour le quartier !", a ajouté Gautier Chapuis, adjoint au Maire de Lyon délégué à la végétalisation, à la biodiversité, à la condition animale et à l’alimentation.

650.000 euros de travaux

Les travaux seront réalisés entre juin et décembre 2025, pour un coût total de 650.000 euros. Pendant toute leur durée, la circulation sera complètement interrompue rue Bodin et l'air canine sera temporairement fermée.