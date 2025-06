Villeurbanne : la Fête de la musique organisée par des jeunes, le programme dévoilé

Pour l'organisation cette édition 2025 de la Fête de la musique, Villeurbanne a laissé les rênes à un groupe de jeunes, âgés de 18 à 25 ans.

La fête de la musique de Villeurbanne aura une petite spécificité cette année : elle sera organisée par un groupe de jeunes volontaires Villeurbannais. Des jeunes âgés de 18 à 25 ans ont imaginé cette nouvelle édition de la fête de la musique, accompagnés par l'association "Les Français du Rhône".

À la clé, une proposition originale : deux scènes, deux lieux, deux ambiances et un accès gratuit pour tous. Expérience de vie, projet convivial, futur projet professionnel... Nombreuses sont les raisons qui ont poussé ces jeunes à s'engager. "Je me suis engagé parce que je souhaite continuer mon parcours professionnel dans l'organisation et l'administration de structures en rapport avec la culture. J'ai donc voulu avoir une expérience pratique de mes cours à la fac, ce qui m'a conduit à cette initiative", a raconté Gabriel, l'un des organisateurs âgé de 18 ans.

Quel programme pour la fête de la musique à Villeurbanne ?

Le 21 juin, de 14 h à 18 h, la fête de la musique s'ouvrira au square Jacques-Prévert, dans une ambiance guinguettes. Une scène accueillera plusieurs artistes talentueux pour un après-midi rythmé et chaleureux : Paloma Barrales, O fil d’hier, Jazzpirine et La Rengaine. Test d'instruments de musique, atelier de fabrication de décorations, foodtruck et boom géante... De nombreuses animations seront également proposées avant le départ de la batucada Bat'Afrika à 18h30.

Elle se dirigera ensuite vers le parc des Droits-de-l'Homme, où une grande fête se déroulera jusqu'à 1 h du matin. Seront proposés au public un espace détente, une sélection de foodtrucks, une scène ouverte et à partir de 19 h 30 une programmation rock suivi d'un DJset pour faire danser le public jusqu'à la dernière note.