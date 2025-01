L'immobilier lyonnais en bref

Logement et Immobilier

Les dernières actualités de l'immobilier et de l'urbanisme à Lyon en un clin d'oeil.

Une vaste opération de renouvellement urbain à Grigny-sur-Rhône

Une vaste opération de renouvellement urbain débute à Grigny-sur-Rhône, dans le quartier prioritaire de la ville (QPV) du Vallon. La démolition de la résidence du 10, rue Pasteur marque le lancement d’un projet ambitieux : cent soixante-quinze nouveaux logements, la réhabilitation de trente-deux logements sociaux par Alliade Habitat et le réaménagement d’un hectare d’espaces publics. L’objectif est de diversifier l’offre de logements pour favoriser la mixité sociale et améliorer la qualité de vie. Des espaces publics seront créés, incluant une voie de desserte, un parc paysager et un prolongement de la promenade verte du Garon.

La pénurie d’offres locatives

L’Union des syndicats de l’immobilier (Unis) Lyon-Rhône alerte sur la crise du logement à Lyon, où la pénurie d’offres locatives s’aggrave. En trois ans, 11 990 biens auraient disparu du marché locatif selon eux. Un chiffre à prendre avec prudence. Dans le même temps, la Fnaim avance le chiffre de 9 000 logements, non confirmé par la Métropole qui n’en publie pas à ce stade. “Les propriétaires-bailleurs sont pris en tenaille entre l’encadrement des loyers et la rénovation énergétique”, souligne l’Unis. Les militants s’interrogent aussi sur la manière de fixer le loyer de référence, qui ne prend pas en compte les nouvelles normes d’isolation.

Encadrement des loyers : encore 30 % des annonces en infraction

Trois ans après son entrée en vigueur, l’encadrement des loyers à Lyon et Villeurbanne reste largement non respecté. Selon l’observatoire LFC, 29 % des annonces sont en infraction en 2024, avec un dépassement moyen de 164 euros par mois. “Quand le loyer est de 1 000 euros, le complément de loyer dépasse 400 euros dans environ une annonce sur quatre”, indique l’observatoire. Le 6e arrondissement affiche les dépassements les plus élevés, tandis que le 4e voit sa situation se dégrader : à présent la moitié des annonces dépassent les loyers autorisés.

La place Edgar-Quinet (Lyon 6e) fait peau neuve

La place Edgar-Quinet, dans le 6e arrondissement de Lyon, sera réaménagée à partir de l’automne 2025. Le projet prévoit la suppression de cent dix places de stationnement, remplacées par vingt-deux arbres et une végétalisation des pieds d’arbres. L’aire de jeux sera étendue et accessible aux enfants handicapés. La fontaine actuelle sera transformée en fontaine ludique. Les travaux, qui se poursuivront jusqu’en 2026, coûteront quatre millions d’euros. La Métropole de Lyon assure que les parkings souterrains à proximité suffiront.

Trente et un logements à Sathonay-Camp

L’ancien hôtel de commandement militaire de Sathonay-Camp, construit en 1936, sera transformé en immeuble de logements. Le projet, mené par le promoteur Promoval et l’architecte Emmanuelle Andreani, prévoit trente et un logements, dont vingt-six en accession libre et cinq en bail réel solidaire (BRS), ainsi que des locaux d’activité en rez-de-chaussée. Le bâtiment sera surélevé de deux niveaux avec des terrasses. Au total, le site réhabilité comprendra 2 880 m² de logements. Le chantier démarrera au premier trimestre 2026 pour dix-huit mois, avec un budget de dix-huit millions d’euros.

Lyon : la friche du Mont-Sauvage restera bien un espace de verdure

La friche du Mont-Sauvage, située dans le 1er arrondissement de Lyon, restera un espace de verdure. La cour administrative d’appel a confirmé la décision de la Ville de Lyon d’annuler la cession du terrain au promoteur Neoxia qui projetait d’en faire un large projet immobilier. Dès le printemps prochain, la parcelle deviendra le “jardin du Mont-Sauvage”, avec 800 m² dédiés à la biodiversité et 1 200 m2 aménagés pour recevoir du public. “Ce jardin sera un lieu de respiration pour les habitants des Pentes”, souligne Yasmine Bouagga, maire du 1er arrondissement.