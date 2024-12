Une vaste opération de renouvellement urbain va être lancée dans un QPV de Grigny-sur-Rhône près de Lyon.

Dans un communiqué diffusé vendredi 6 décembre, la métropole de Lyon et la Ville de Grigny-sur-Rhône annonce la démolition de la résidence du 10 rue Pasteur dans le quartier du Vallon et le lancement d'un projet de renouvellement urbain comprenant la construction de 175 logements, la réhabilitation de 32 logements sociaux et le réaménagement d'un hectare d'espaces publics.

"Plus de mixité sociale"

Dans ce Quartier prioritaire de la Ville (QPV) qui représente 22 % des logements sociaux de la ville, le patrimoine bâti s'est fortement dégradé, notamment au niveau de la résidence du 10 rue Pasteur. "L’objectif de la Métropole de Lyon et de la Ville de Grigny-sur-Rhône est de développer une nouvelle offre de logements diversifiés, pour plus de mixité sociale, et d’apporter une nouvelle qualité de vie aux habitantes et habitants en lien avec l’environnement paysager et naturel du site", explique la collectivité.

Le programme de renouvellement de l’habitat comprend la démolition de 113 logements par la Métropole de Lyon et la création de lots à bâtir pour la construction d’une nouvelle offre de 140 à 145 logements en accession libre. L’offre de logements sera ainsi très diversifiée avec notamment de l’accession libre et de l’accession sociale. Alliade habitat réalise la réhabilitation de 32 logements sociaux et la démolition/reconstruction d’un immeuble de 30 logements en accession sociale.

Les espaces publics seront par ailleurs réaménagés avec la création d'une voie de desserte nord-sud débouchant sur la rue André Sabatier, des voies d'entrée et sortie depuis la rue Pasteur, des cheminements piétons, un parc paysager et le prolongement de la promenade "verte et bleue" du Garon.