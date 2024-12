La cour administrative d'appel a rendu sa décision, la friche du Mont-Sauvage située dans le 1er arrondissement de Lyon restera bien un espace de verdure. La parcelle deviendra même "le jardin du Mont-Sauvage" dès le printemps prochain.

Vendue en 2018 au groupe Neoxia, la "friche" du Mont-Sauvage, située dans le 1er arrondissement, devait devenir le terrain d'un large projet immobilier. Afin de contrer ce projet, la Ville de Lyon avait alors décidé d'annuler la cession du terrain au promoteur, une décision que le groupe Neoxia avait attaquée. Ce mardi, la cour d'appel administrative d'appel a rendu sa décision, le terrain du 33 rue Pasteur restera bien un espace de verdure, de respiration et un refuge pour le vivant.

Une victoire importante pour la Ville et pour la mairie du 1er arrondissement, qui avait porté un recours contre la délibération de cession du terrain en 2019. "Cette décision de justice conforte notre orientation politique forte pour une ville plus équilibrée, qui préserve le vivant et favorise l’adaptation au changement climatique. C’est une décision pleinement en accord avec les enjeux de notre temps " affirme Raphael Michaud, adjoint au maire de Lyon, délégué à l'urbanisme. Un soulagement partagé par les habitants et les différents collectifs mobilisés depuis 2015, contre les logiques de spéculation immobilière sur la parcelle.

"Le jardin du Mont-Sauvage"

Suite à la décision du tribunal, le terrain deviendra dès le printemps prochain, le "jardin du Mont-Sauvage". Un espace partagé entre une zone grand public et une zone de biodiversité protégée. 800 m² seront ainsi dédiés au développement de la riche diversité du site, tandis que les 1200 m² restants, seront aménagés, afin d'accueillir le public. "Le Jardin du Mont Sauvage deviendra un nouveau lieu de respiration pour les habitantes et les habitants des Pentes" déclare Yasmine Bouagga, maire du 1er arrondissement avant de poursuivre, "les aménagements sont pensés pour l’accessibilité de tous les humains, quel que soit leur âge, l’espace est pensé aussi pour préserver l’équilibre avec le reste du vivant en définissant, pour la première fois dans l’arrondissement, une réserve de biodiversité."

A lire aussi : La mairie de Lyon a-t-elle bidouillé un document officiel ?