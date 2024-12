La synthèse annuelle de l'observatoire LFC s'accorde avec les chiffres données par la Métropole de Lyon : le non-respect de l'encadrement des loyers est encore important.

Depuis plus de trois ans, l'encadrement des loyers est en vigueur dans les communes de Lyon et Villeurbanne. L'observatoire LFC a publié sa synthèse annuelle, qui concerne la période du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024. Dans celle-ci, l'observatoire pointe notamment le non-respect de cet encadrement des loyers à Lyon et Villeurbanne. Au troisième trimestre de cette période, il atteignait environ 39 %. Au plus bas, il restait néanmoins à 23 %.

De son côté, le 1er novembre dernier, la Métropole de Lyon et la préfecture du Rhône évoquaient 29 % d'annonces qui ne rentraient pas dans les clous de l'encadrement des loyers au cours de l'année 2024. Si l'on compare ce chiffre à une moyenne des pourcentages des quatre trimestres évalués par LFC, cela s'accorde puisque la moyenne atteint précisément 29,29 %.

Entre 150 et 182 euros de dépassement

Le montant moyen de dépassement du loyer par rapport au loyer de référence, sur ces quatre trimestres évalués, est de 164 euros - il varie entre 150 et 182 euros. De plus, sur trois trimestres, un quart des annonces avec complément de loyer ont un complément de loyer qui dépasse 40 % du loyer de référence majoré. "Quand le loyer encadré est de 1 000 € par mois, le complément de loyer dépasse 400 € par mois dans environ une annonce sur quatre", simplifie l'observatoire LFC.

A noter que selon cette synthèse, le 6e arrondissement de Lyon enregistre l’indicateur le plus élevé des quatre arrondissements*. La situation du 4e arrondissement, elle, semble se dégrader : le dépassement du loyer de référence majoré est relevé dans plus de la moitié des annonces sans complément de loyer avec un état déterminé.

*La base de données étudiée concerne les annonces locatives de résidence principale publiées par le site Leboncoin pour le 1er, 2e, 4e et 6e arrondissements de Lyon et pour les types de logement T1, T2 et T3 du secteur privé.

