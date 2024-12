Moins de stationnement, plus d'arbres... La place Edgar Quinet réaménagée d'ici 2026 à Lyon

Les travaux de réaménagement de la place Edgar Quinet dans le 6e arrondissement de Lyon débuteront à l'automne 2025. Une centaine de places de stationnement sera supprimée.

Dans le 6e arrondissement de Lyon, la place Edgar Quinet va être transformée à partir de 2025. Après avoir présenté le projet lors d'une réunion publique fin-novembre, la Métropole de Lyon détaille les aménagements prévus pour transformé ce square en "une vraie place publique", indique-t-elle.

L'aire de jeu présente restera clôturée mais sera étendue avec une offre de jeux enrichie notamment de modules "inclusifs", accessibles aux enfants en situation de handicap. L'allée Nord de la place sera ainsi piétonnisée pour permettre cette extension.

Perspective de la future aire de jeu de la place Edgar Quinet à Lyon.

La fontaine actuelle "sera requalifiée et transformée en fontaine ludique", indique la Métropole de Lyon. La bassin sera supprimé, remplacé par un sol à niveau avec des jets d'eau au sol. Du mobilier sera par ailleurs installé sur la zone à proximité du lycée.

Une centaine de place de stationnement supprimées

22 nouveaux arbres seront plantés sur les pourtours de la place et les pieds d'arbres seront végétalisés. 110 places de stationnement seront par ailleurs supprimées dans le projet qui intègre le réaménagement de l'allée Vendôme entre la place et la rue Vauban. Les pieds d'arbres seront végétalisés en lieu et place des espaces de stationnement.

Environ 444 personnes ont participé à la concertation pour le projet. Ils ont en grande partie exprimé des avis favorable à la végétalisation de la place mais ont pointé du doigt la suppression d'une centaine de places de stationnement. La Métropole de Lyon indique de son côté que "plusieurs parkings restent à proximité comme le parking Vendôme et le parking Morand".

Les travaux démarreront à l'automne 2025 et se poursuivront jusqu'à la fin de l'année 2026. Le coût total des travaux s'élève à 4 millions d'euros pris en charge par la Métropole et la Ville de Lyon.