Menu Bocuse d'Or dans les cantines : un couac dès l'entrée

Le Bocuse d’Or « Feed the kids » de la France -Splash de gourmandise, œuf mollet et béchamel, velouté de courge muscade @Nicolas Villion

La Ville de Lyon a annoncé mettre dans les cantines un menu récompensé au Bocuse d'Or. La cheffe lyonnaise qui en est l'auteur n'est pas associée au projet.

Quelques heures avant les résultats du Bocuse d'Or, qui avait vu la Lyonnaise Naïs Pirollet, candidate de la France, remporté l'épreuve "Feed the kids" du concours (terminant 5e au général, à 32 petits points - sur un total de 1000 - du podium), Gautier Chapuis, adjoint à l’alimentation de la Ville de Lyon, l'avait annoncé à Lyon Capitale en avant-première : la Ville allait "prendre la recette qui va gagner et voir dans quelle mesure il sera possible de l'adapter à une réalité de restauration collective". Les 27 000 écoliers des 126 cantines lyonnaises allaient donc avoir la chance de goûter à un mini repas Bocuse d'Or.

Sur le plateau de "6 minutes chrono", Naïs Pirollet, sans ressentiment, confesse ne ne pas avoir été mis au courant du projet de la Ville. "Pour l'instant, je n'ai pas eu plus d'infos que ça, mais je reste complètement à disposition pour mettre en place une intervention".

Cette année, la nouveauté de ce que d'aucuns considèrent comme le plus grand concours de la planète, se jouait à hauteur d'enfants. Le thème "Feed the kids" avait la volonté de mettre en lumière l’importance de la nutrition pour la santé des enfants. Les chefs devaient réaliser un menu autour de la courge. Afin d’équilibrer le plat principal, chaque candidat devait inclure un œuf par portion dans leur recette.

Comment adapter un plat Bocuse d'Or en cantine ?

Pour Naïs Pirollet, "des goûts très simples et assez intenses" et un visuel "ludique et esthétique" : croissant de courge craquante, pomme acidulée nid d'abeille condimenté pralin de courge, splash de gourmandises, oeuf mollet et béchamel, velouté de courge muscade, toupie meringuée mousse lactée et coeur de potimarron.

"Ce n'est pas réalisable en l'état, surtout qu'on a fait le plat pour 15 personnes. Donc c'est vraiment à re-réfléchir. On pourra rester à peu près identique sur les goûts mais sur la forme et le visuel, il y aurait quand même quelques changements. Il faut qu'on travaille ensemble pour construire quelque chose."

