Cyrille Isaac-Sibille, député Modem de la 12e circonscription du Rhône, est l'invité de 6 minutes chrono/ Lyon Capitale.

François Bayrou, président du Modem et proche d'Emmanuel Macron, est le grand favori pour succéder à Michel Barnier une semaine après sa censure à l'Assemblée nationale. "François Bayrou, avec son expérience, avec la vision qu'il y a du pays, est capable de faire discuter entre eux les différents groupes de l'Assemblée nationale", estime Cyrille Isaac-Sibille, député Modem de la 12e circonscription du Rhône.

Il appelle à un sursaut des parlementaires et à la responsabilité : "ce qu'il faut, c'est de trouver des gens de bonne volonté qui soient là pour construire et au-delà de leur camp, qui sachent d'abord écouter l'ensemble des parlementaires, qui sachent respecter l'ensemble des parlementaires et qui soient capables de les faire dialoguer pour trouver un projet commun qui satisfasse tout le monde. Et surtout qui satisfasse les Français et pas forcément les politiques. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut ? C'est sortir un petit peu des égos politiques, de la cuisine politique. Ce qu'il faut, c'est répondre aux besoins et aux problèmes des Français".

Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 Minutes Chronos, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale et aujourd'hui nous sommes avec Cyrille Isaac-Sibille Vous êtes député Modem du Rhône. Le Modem, un parti qui peut avoir une importance capitale dans la vie politique française des prochaines semaines, des prochains mois, puisque le nom de François Bayrou, le patron du Modem, revient régulièrement pour succéder à Michel Barnier. En quoi François Bayrou est-il potentiellement l'homme de la situation, celui qui peut sortir la France et en tout cas l'Assemblée nationale de la crise dans laquelle elle est engluée en ce moment ?



La question pour moi aujourd'hui c'est comment faire pour rassembler les gens de bonne volonté ? Comment faire pour rassembler les gens qui veulent construire ? faire pour rassembler les gens qui veulent répondre aux besoins, aux problèmes des Français ? Les problèmes des Français c'est quoi ? C'est comment faire fonctionner notre pays ? faire fonctionner les services publics ? Comment faire en sorte que l'école a le mieux ? faire en sorte que les hôpitaux marchent ? Comment faire en sorte que la sécurité soit au rendez-vous ? Et pour ça, pour que ça fonctionne, il faut rassembler le plus possible de parlementaires. Comme vous le savez, il n'y a plus de majorité à l'Assemblée nationale et donc ce qu'il faut c'est rassembler. Donc pourquoi François Bayrou ? Parce que François Bayrou est évidemment une personne qui est au centre et même le mouvement démocrate. Moi je le vis depuis 7 ans, on est un petit peu le socle de la majorité, le centre de gravité de la majorité et même de l'Assemblée. On parle avec tout le monde et c'est pour ça que François Bayrou, avec son expérience, avec la vision qu'il y a du pays, est capable de faire discuter entre eux les différents groupes de l'Assemblée nationale.



Si les centristes, le MoDem, François Bayrou, devaient finalement avoir ce poste de Premier ministre, est-ce qu'on respecterait le résultat des élections législatives anticipées de l'été 2024 puisque le MoDem ne les a pas gagnées, le Bloc Central ne les a pas gagnées ?



Personne ne les a gagnées. Moi, je suis plutôt un optimiste et je trouve que la démocratie française peut gagner en rassemblant des groupes et des positions qui, au départ, lorsqu'ils sont présentés dans les élections, n'avaient pas forcément le même programme. Et donc maintenant, je vous dis, ce qu'il faut, c'est de trouver des gens de bonne volonté qui soient là pour construire et au-delà de leur camp, qui sachent d'abord écouter l'ensemble des parlementaires, qui sachent respecter l'ensemble des parlementaires et qui soient capables de les faire dialoguer pour trouver un projet commun qui satisfasse tout le monde. Et surtout qui satisfasse les Français et pas forcément les politiques. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut ? C'est sortir un petit peu des égo politiques, de la cuisine politique. Ce qu'il faut, c'est répondre aux besoins et aux problèmes des Français.



Un des points mis en avant pour dire que François Bayrou pourrait être l'homme de la situation, c'est qu'il ne serait pas rejeté, a priori, par Marine Le Pen. C'est aussi l'argument qui avait prévalu à la nomination de Michel Barnier, ce qui l'a pas empêché d'être censuré. Est-ce que vous vous apprêtez pas, finalement, à reproduire la même erreur une deuxième fois, mais cette fois-ci en connaissance de cause ?



Moi, je crois, et ça, c'est la force des centristes, c'est la force du mouvement démocrate, c'est de respecter.



Mais est-ce que Michel Barnier n'a pas respecté ? En quoi Michel Barnier n'a pas respecté le Rassemblement national ? En quoi François Bayrou les respecterait plus ?



C'est pas plus ou moins. On a essayé Michel Barnier, et moi, j'ai soutenu Michel Barnier. Malheureusement, il a été censuré. Donc, quelque part, il faut trouver un autre équilibre. Et François Bayrou peut être cet équilibre. Mais je pense que forcément, le Premier ministre, le futur Premier ministre, et même l'ensemble du gouvernement, sera composé de personnes qui écoutent, qui respectent et qui sont en capacité de faire travailler les uns avec les autres.

Mais qu'est-ce qui pourrait changer entre le gouvernement Barnier et un gouvernement Bayrou ? Dans la mesure où les Insoumis ont dit on ne participera pas à un gouvernement de coalition, le Rassemblement national refuse de participer aussi à un gouvernement de coalition, et les socialistes disent si le Premier ministre n'est pas de gauche, nous ne participerons pas au gouvernement. En gros, on va avoir la même chose avec simplement un Premier ministre différent, peut-être une équipe différente, mais le même équilibre politique.

Je pense que les parlementaires devront être plus responsables. parlementaires ont voté la censure, que ce soit équipement des parlementaires de l'extrême-droite ou des Insoumis. Quelque part, ils ne peuvent pas voter la censure tous les 15 jours. pas possible.



Si le texte ne leur convient pas ?



Non, parce que quelque part les Français ont besoin. On sait que la France a besoin d'un budget. Les hôpitaux ont besoin d'un budget.



Mais on n'est pas sur un fonctionnement américain avec un shutdown où il n'y a plus de crédit voté, il n'y a plus personne dans les hôpitaux...



Il n'y a pas de shutdown, mais par contre, si jamais il n'y a pas de nouveau budget, c'est le budget de l'année dernière qui va s'impliquer. Donc je pense, et les discussions que j'ai moi à l'Assemblée, tout le monde actuellement veut qu'on vote un budget assez rapidement, d'ici la fin du mois, pour éviter de pénaliser les Français. Si on ne vote pas un nouveau budget, les Français sont pénalisés. Et lors des décisions qu'on a pu avoir la semaine dernière, et les Insoumis, et le Rassemblement National, et Mathilde Panot, et Marine Le Pen souhaitaient qu'effectivement qu'un budget soit adopté. je pense que là-dessus, je pense que les parlementaires peuvent être plus responsables depuis une semaine.