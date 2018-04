Villeurbanne : deux hommes arrêtés pour trafic de stupéfiants

La police lyonnaise a arrêté deux hommes la semaine dernière dans le cadre d’une enquête sur un trafic de stupéfiants organisé à Villeurbanne. 20 000 euros et près d’un kilo d’héroïne ont été trouvés.

Dans le cadre d’une enquête pour trafic de stupéfiants, la police lyonnaise a arrêté un Oullinois de 30 ans et un Villeurbannais de 49 ans le 4 avril dernier à 20h15, rue Léon Blum à Villeurbanne. Une arrestation non sans mal puisque les deux hommes avaient essayé de se rebeller. Un dispositif avait été mis en place à la suite d’un renseignement anonyme dénonçant un trafic d’héroïne organisé depuis 2017. Il permettait de constater qu’ils venaient de revendre 2,25 g d’héroïne à des clients. Ces derniers déclaraient se fournir régulièrement auprès des deux mis en cause. Au moment de leurs arrestations, l’un était en possession de 490 euros et l’autre de 22 g d’héroïne, 8 g de cocaïne et de 200 euros.

Les perquisitions de leurs domiciles amenaient à la découverte de 340 euros et 100 francs suisses chez l’Oullinois et de 828 g d’héroïne, 8 g de cocaïne, 20 000 euros et des sachets de conditionnement chez le Villeurbannais. L’un expliquait que les 20 000 euros provenaient du trafic et l’autre a reconnu revendre des stupéfiants. Ils ont été présentés au parquet ce samedi et écroués en attente de comparution aujourd’hui.