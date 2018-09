Vers un nouveau renvoi du procès Barbarin ?

Le procès du cardinal Barbarin va-t-il être renvoyé à nouveau ? Ce lundi matin, le tribunal correctionnel de Lyon doit tenir l'audience des consignations, mais une citation n'aurait pas été envoyée à temps.

Poursuivi pour "non-dénonciation d'agressions sexuelles" suite à l'affaire Preynat, le procès du cardinal Barbarin va-t-il être une nouvelle fois renvoyé ? Il devait se tenir en avril, mais a été reporté en janvier 2019, la traduction de la citation à comparaître du prélat espagnol Luis Francisco Ladaria Ferrer n'avait pas été envoyée à temps. Ce préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi au Vatican avait été consulté par le diocèse de Lyon à propos du père Preynat, accusé de faits de pédophilies envers des jeunes scouts entre 1978 et 1991.

Ce lundi 3 septembre, le tribunal correctionnel de Lyon doit tenir l'audience des consignations qui visent à établir le montant des sommes que doivent provisionner les accusés pour couvrir les éventuelles amendes. Pour les associations de victimes, l'audition de Luis Francisco Ladaria Ferrer est importante et pourrait nécessiter un renvoi, mais la défense du cardinal Barbarin devrait s'opposer à toute demande dans ce sens. Selon un proche du cardinal, il est "important que cette affaire soit jugée le plus rapidement possible". Le diocèse de Lyon est pris aujourd'hui entre le calendrier de la justice, mais aussi la pression populaire. Une pétition demandant la démission du cardinal a déjà été signée plus de 100 000 fois.