Un Lyonnais porté disparu dans le lac d’Aiguebelette

Un Lyonnais de 18 ans a disparu ce lundi après-midi dans le lac d’Aiguebelette, en Savoie.

Ce lundi en début d’après-midi, un jeune lyonnais de 18 ans a disparu dans les profondeurs du lac d’Aiguebelette, en Savoie. Le jeune homme était venu passer la journée au lac avec sa bande d’amis. D’après le Dauphiné Libéré, il se trouvait sur une bouée à 50 m du rivage lorsqu’il en est tombé et n’a pu remonter. Ses amis, trop loin pour pouvoir l’aider, l’ont alors perdu de vue. Des plongeurs et des maîtres-chiens des pompiers et de la gendarmerie ont fouillé le lac et ses environs tout l’après-midi. Les recherches ont été allégées dans la soirée, pour reprendre de plus belle aujourd’hui. La gendarmerie de Pont-de-Beauvoisin indique qu'aucune trace du jeune homme n'a encore été retrouvée pour l'instant.