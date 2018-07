Les gendarmes de Côte d'Or avaient repéré que la voiture de l'homme et de la femme d'une vingtaine d'années était munie de fausses plaques d'immatriculation.

La saisie est conséquente : la police vient de mettre la main sur 627 kilos de résine de cannabis transportés depuis Lyon. L'interpellation a eu lieu sur l'autoroute A6 ce mardi à 8h30 du matin près d'Auxerre. Un homme et une femme d'une vingtaine d'années conduisaient un véhicule muni de plaques d'immatriculation correspondant à la marque et au modèle de la voiture, mais qui s'avéraient être fausses. Ces renseignements signalés par les gendarmes ont permis à la police d'arrêter le véhicule et de découvrir les centaines de kilos de drogue transportées par le jeune duo. Pour tenter de déterminer leur rôle exact dans ce trafic et la destination finale de la drogue, une perquisition a été menée ce vendredi chez les parents de la jeune fille dans la région lyonnaise. Ce samedi, les deux suspects sont déférés devant un juge d'instruction.