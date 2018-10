Rhône : deux vendeurs d’héroïne arrêtés à Villeurbanne

Deux vendeurs d’héroïne et un de leurs clients ont été arrêtés la semaine dernière à Villeurbanne.

Une procédure a été ouverte contre un homme âgé de 30 ans demeurant dans l’Ain et deux Villeurbannais de 34 et 24 ans interpellés le la semaine passée en fin d’après-midi, cours Émile Zola et avenue du Général Leclerc à Villeurbanne par un équipage de la BAC.

Le premier venait d’acheter de l’héroïne aux deux autres individus dans une voiture. Tous ont reconnu les faits. Le consommateur a fait l’objet d’un rappel à la loi tandis que les deux autres ont été présentés au parquet le ce samedi et écroués en attente de comparution aujourd’hui pour « trafic de stupéfiants”.