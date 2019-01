Rhône : après un différend routier, il assomme l'autre conducteur

Deux hommes âgés de 48 ans ont eu un différend routier en septembre 2018. L'un des deux a assommé l'autre avec une barre de fer. Il a été arrêté jeudi et a avoué les faits.

Jeudi à 8h50, un Villeurbannais de 48 ans (un antécédent judiciaire) a été arrêté par la police. Le 1er septembre 2018, vers 13h30, route de Genas, il avait frappé un automobiliste de 48 ans avec une barre de fer à la suite d'un différend routier avec ce dernier. La victime originaire de Vienne avait perdu connaissance et été transporté à l'hôpital. Il avait reçu 3 jours d'ITT. Après investigations, le suspect avait pu être identifié comme l'auteur des violences et la barre de fer avait été retrouvée dans le coffre de son véhicule. En garde à vue, il a reconnu les faits. Il va être présenté au parquet vendredi pour « violences volontaires avec arme”. Il encourt jusqu'à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.