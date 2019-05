Près de Lyon : il se jette volontairement sur une voiture de police

Pour créer une émeute, un jeune homme de 19 ans s'est jeté volontairement sur le capot d’une voiture de la police municipale pour simuler un accident le 10 mai dernier.

Le 10 mai dernier, un jeune homme de 19 ans (7 antécédents judiciaires) vivant à Rillieux-la-Pape a été arrêté. En traversant une rue, il s'était jeté volontairement sur le capot d’une voiture de la police municipale pour simuler un accident. Il avait ensuite insulté et menacé les policiers en incitant les riverains à l'émeute. Une cinquantaine de personnes est alors arrivée sur les lieux et a menacé les policiers en jetant des projectiles et en frappant le véhicule de police. Le suspect prenait part à ces dégradations. En garde à vue, il a reconnu les faits de dégradations, les outrages, mais pas les menaces. Il a été présenté au parquet ce dimanche et laissé libre avec renvoi au 7 juillet prochain.