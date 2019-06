Près de Lyon : à moto, sans casque et sans permis, il frappe les policiers

À Vénissieux, près de Lyon, un jeune homme a frappé plusieurs policiers alors qu'il roulait à moto, sans casque, ni permis.

Dimanche 2 juin, en soirée, à Vénissieux, les policiers municipaux remarquent un jeune homme qui conduit une moto sans porter de casque. Également sans permis, le Vénissian de 19 ans refuse d’obtempérer aux injonctions des forces de l'ordre et continue sa route. Il sera interpellé plus loin, mais frappe les policiers qui viennent de l'arrêter. Il a reconnu partiellement les faits et sera présenté au parquet ce mardi.