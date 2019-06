Pédophilie à Villefontaine : sept familles attaquent l’Éducation nationale

Sept parents d’enfants abusés par l’instituteur de Villefontaine, Romain Farina, portent plainte contre l’Éducation nationale. Ils reprochent le manque de suivi du fonctionnaire, déjà condamné pour détention d’images pédopornographiques quelques années plus tôt. Alors sa hiérarchie a-t-elle fermé les yeux sur les actes de l’instituteur fréquemment muté ?

L’Éducation nationale a-t-elle fermé les yeux sur les agissements d’un instituteur pédophile en connaissance de cause ? C’est la question que posent sept parents d’élèves passés dans les classes de Romain Farina, l’instituteu r de Villefontaine, qui a reconnu le viol de dizaines d’enfants avant de se suicider dans sa cellule en avril 2016. Le prédateur organisait des ateliers du goût, au cours desquels il bandait les yeux de ses élèves et en profitait pour leur faire caresser son sexe et pratiquer des fellations. Il avait organisé un coin dédié dans sa salle de classe. L’homme avait même filmé les abus dont il se rendait coupable.