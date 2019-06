Lyon : un prédicateur détournait l'argent de ses fidèles

L'homme et sa femme ont été condamnés à 8 mois de prison avec sursis pour avoir détourné 15200€ en quatre ans.

Un prédicateur et son épouse ont été condamnés ce jeudi à 8 mois de prison avec sursis pour avoir détourné plus de 152 000€ en quatre ans a des fidèles. Selon le journal Le Progrès, David Storm et sa femme Bienvenue n'étaient pas présents lors de l'audience. Le mari était à la fois Pasteur, coach de couple, prédicateur, explique le quotidien. Ses fidèles lui versaient 10 % de leurs revenus et des offrandes. Une partie de l'argent était utilisée pour des dépenses personnelles, l'autre allait à des associations créées par le couple. “Ils ont confondu les caisses des associations avec leurs poches et ont trompé les fidèles”, a déclaré le procureur selon le quotidien. À Villeurbanne, le couple vivait des allocations familiales et autres aides sociales et menait grand train à la Réunion ou ils possèdent une villa et de belles voitures.