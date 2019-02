Lyon : un Gilet jaune de 16 ans présenté au parquet ce vendredi

L'adolescent de 16 ans aurait, visage dissimulé et en possession d’une barre de fer, jeté des pierres sur les policiers durant trois manifestations de gilets jaunes.

Un Lyonnais âgé de 16 ans a été interpellé ce mercredi. Lors de trois rassemblements de Gilets jaunes le 5 et le 19 janvier et le 16 février, il avait participé aux manifestations le visage dissimulé et en possession d’une barre de fer. Il avait également jeté des pierres sur des policiers. “Il était identifié par la cellule "Gilets jaunes" de la Sûreté départementale du Rhône grâce à l’exploitation de diverses sources photo et vidéo”, a déclaré la Direction départementale de la sécurité publique du Rhône. En garde à vue, il a reconnu les faits. Il va être présenté au parquet ce vendredi en vue de l’ouverture d’une information judiciaire.