Lyon : un Gilet jaune arrêté pour avoir bloqué la raffinerie de Feyzin

Un Gilet jaune de 32 ans a été arrêté pour avoir mis le feu a des palettes pour bloquer l'entrée de la raffinerie Total de Feyzin.

Un homme de 32 ans avec neuf antécédents judiciaires a été arrêté rue Georges Gouy dans le 7e arrondissement de Lyon ce jeudi. Vers 6h du matin, cet habitant de Sérézin-du-Rhône venait, en marge de la manifestation des Gilets jaunes, d'incendier des palettes et de les placer au milieu des voies d’accès à la raffinerie Total de Feyzin. Le suspect avait aussi arraché un panneau de signalisation avant de le jeter dans le feu et avait essayé de bloquer l’accès au port Édouard Herriot (Lyon 7e). En garde à vue, il a partiellement reconnu les faits et va être présenté au parquet ce vendredi pour “destruction de biens par incendie et entrave à la circulation”.