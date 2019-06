Lyon  : un “frotteur” agissant sur les lignes de bus arrêté

Un homme ayant agressé sexuellement plusieurs femmes en se frottant à elles sur les lignes 60 et C12 du réseau TCL va être jugé ce jeudi à Lyon.

Ce mercredi, un habitant de Saint-Fons âgé d'une trentaine d'années a été arrêté. Placé en garde à vue le 1er février dernier, il était soupçonné d’avoir, entre les 21 mars 2018 et le 30 janvier 2019, agressé sexuellement des victimes en se frottant à elles sur les lignes 60 et C12 des TCL. En garde à vue, il avait nié les faits et avait été laissé libre en attente d’une expertise psychiatrique. Réentendu, il a finalement reconnu les faits. Il va être présenté au parquet ce jeudi en vue d’une comparution immédiate pour “agressions sexuelles”.