Lyon : un employé de La Poste arrêté pour trafic de cocaïne

Deux Lyonnais de 23 et 25 ans ont été arrêtés dans le cadre d'une enquête pour trafic de stupéfiants. Le premier employé de La Poste avait récupéré un colis en provenance de Cayenne contenant 280 grammes de cocaïne.

Le 28 mai dernier, le service des stups de la Sûreté départementale a arrêté de deux Lyonnais de 23 et 25 ans non connus des services. Le premier, employé de La Poste, avait récupéré un colis provenant de Cayenne contenant 280 grammes de cocaïne. Il indiquait aux enquêteurs avoir agi à la demande du second lequel confirmait que ce colis était pour un de ses clients. Il niait cependant organiser un trafic. L’employé de La Poste a été laissé libre tandis que le second a été présenté le 1er juin et écroué en attente de sa comparution qui aura lieu ce lundi.