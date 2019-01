Lyon : prison avec sursis pour les pilleurs de la finale de coupe du monde

Les trois personnes qui avaient pillé un magasin de sport le 15 juillet 2018, le soir de la coupe du monde de football, ont reçu jusqu'à 6 mois de prison avec sursis ce mercredi en comparution immédiate.

Les deux hommes et la femme arrêtés ce mardi pour avoir dévalisé un magasin de sport le soir de la finale de la coupe du monde le 15 juillet 2018 ont reçu entre 3 et 6 mois de prison avec sursis et obligation d'indemniser le propriétaire du magasin, rapporte Le Progrès. Les deux hommes ont en outre été condamnés à effectuer 120 heures de travail d'intérêt général.

Le 15 juillet 2018, après la victoire en coupe du monde de l'équipe de France de football, ils avaient participé au pillage du magasin de sport dans lequel ils avaient volé environ 1 500 articles (préjudice de près de 80 000 euros). L'ADN de la suspecte et les empreintes du plus jeune des deux garçons avaient été retrouvés sur les lieux sur cambriolage. En garde à vue, ils ont reconnu les faits.