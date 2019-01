Lyon : ils volent 1500 articles de sport après la finale de coupe du monde

Deux hommes et une femme originaires de Lyon et Villeurbanne ont été arrêtés ce mardi pour avoir volé 35 000 euros d'articles de sport à Lyon le 15 juillet dernier après la finale de la coupe du monde de football.

Deux hommes de 19 ans et 23 ans (3 antécédents judiciaires) et une femme 31 ans (52 antécédents judiciaires) ont été interpellés ce mardi. Le 15 juillet 2018, après la victoire en coupe du monde de l'équipe de France de football, ils avaient participé au pillage du magasin de sport dans lequel ils avaient volé environ 1 500 articles (préjudice de 35 000 euros). L'ADN de la suspecte et les empreintes du plus jeune des deux garçons avaient été retrouvés sur les lieux sur cambriolage. Un témoin avait relevé la plaque d'immatriculation du véhicule du deuxième suspect. Ils ont été placés en garde à vue et ont reconnu les faits. Ils vont être présentés au parquet ce mercredi pour “vol par effraction en réunion”. Le soir de la finale de la coupe du monde, le magasin Lacoste de la rue Édouard Herriot avait été piller tout comme le magasin Espace Foot (cours Gambetta 7e) et un magasin de vélo lui aussi dans le 7e arrondissement.