Lyon : on connaît la date du procès en appel de l'affaire Barbarin

Le procès en appel du cardinal Barbarin aura lieu le 28 novembre prochain, près de neuf mois après sa condamnation à six mois de prison avec sursis pour non-dénonciation d’agression sexuelle sur mineur de 15 ans.

Selon nos confrères du Progrès, le procès en appel du cardinal Barbarin aura lieu le 28 novembre prochain. Une information confirmée par maître Soulier, l'avocat de l'archevêque de Lyon. “On n'a pas de notification pour le moment, mais à 99,9 % ce sera cette date-là”, confie-t-il. Le procès devrait se dérouler sur une journée ou une journée et demie maximum.

Phillipe Barbarin avait été condamné à six mois de prison avec sursis le 7 mars dernier pour non-dénonciation d’agression sexuelle sur mineur de 15 ans. “Alors même que ses fonctions lui donnaient accès à toutes les informations et qu’il avait la capacité de les analyser et les communiquer utilement, Philippe Barbarin a fait le choix en conscience, pour préserver l’institution à laquelle il appartient, de ne pas les transmettre à la justice. (…) il a préféré prendre le risque d’empêcher la découverte de très nombreuses victimes d’abus sexuels par la justice et d’interdire l’expression de leur douleur”, ont justifié les juges de première instance. De leur côté, Jean-Félix Luciani et André Soulier, les avocats du cardinal, avaient dénoncé “une décision vide et indigeste pour donner satisfaction à l’opinion publique”. Me.Luciani s'était dit “inquiet” après cette décision : “Cela revient à dire que quand quelqu’un de majeur en pleine possession de ses moyens viendra se confier à vous parce qu’il a vraisemblablement confiance, il faudra toujours dénoncer. Moi, je crois en la liberté des hommes et des femmes de le faire eux-mêmes”.

Après le procès, l'archevêque de Lyon avait proposé sa démission au pape, qui l'avait refusé. Depuis il s'est mis en retrait des activités du diocèse de Lyon.