Lyon : les voleurs de smartphone du métro arrêtés, puis laissés libres

Plusieurs pickpockets ont été arrêtés dans le métro de Lyon après avoir volé des téléphones portables.

Mercredi 12 décembre, dans la station Lyon Bellecour, deux mineurs de 15 et 16 ans, connus pour 7 et 9 antécédents judiciaires, ont été arrêtés par la police alors qu'ils venaient de voler le téléphone portable d'une passagère quelques minutes plus tôt. Ils ont nié les faits. Présentés au parquet le 14 décembre, ils ont été laissés libres avec ouverture d'information.

Le lendemain, toujours dans cette même station de Lyon Bellecour, trois autres individus ont été arrêtés pour les mêmes raisons. Ils avaient volé le smartphone d'une usagère du métro. Les policiers ont interpellé un homme de 18 ans, un second du même âge, connu pour 3 antécédents judiciaires, un autre se disant mineur de 16 ans. Le premier de 18 ans a reconnu les faits, il a été présenté au parquet le 15 décembre et laissé libre avec ouverture d'information. Les deux autres sont convoqués par un officier de police judiciaire le 3 septembre 2019.