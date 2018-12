Lyon : les faux banquiers venaient récupérer les cartes bleues à domicile

Trois individus ont été interpellés à Lyon. Depuis 2017, ils se faisaient passer pour des faux banquiers et venaient récupérer les cartes bleues de leurs victimes en expliquant qu'elles avaient été piratées.

Après la mise en place d'une surveillance étroite, les policiers de Lyon viennent d'arrêter trois individus suspectés de vols par ruse et usages frauduleux de cartes bancaires. Depuis 2017, ils avaient mis en place une escroquerie qui a fait au moins 28 victimes sur l'agglomération lyonnaise et Villefranche, pour un préjudice de 38 420 euros. Ils contactaient leurs futures victimes en se faisant passer pour leur banquier et expliquaient que leurs comptes avaient été piratés. Ils se rendaient ensuite aux domiciles de leur proie pour récupérer leurs cartes bleues, ainsi que les codes, puis allaient effectuer des retraits d'argents ou des achats. Un homme de 28 ans, connus pour 25 antécédents judiciaires a été arrêté dans cette affaire, ainsi qu'un couple de Lyonnais, une jeune femme de 19 ans, et un homme de 26 ans (28 antécédents judiciaires). Deux d'entre eux ont été pris en flagrants délits alors qu'ils venaient de retirer 700 euros avec une carte bleue volée. Le véhicule du couple mis en cause a été saisi. Ils ont reconnu la plupart des faits, l'homme de 26 ans a reconnu avoir effectué des retraits.