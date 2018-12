Lyon : les conseils des policiers face aux vols dans les voitures

Plusieurs personnes qui sévissaient depuis quelque temps dans le 9e arrondissement en volant des objets laissés dans des voitures en stationnement ont été arrêtées. Aujourd'hui, les policiers souhaitent informer le public sur les bonnes pratiques pour éviter les mauvaises surprises.

La Bac (Brigade Anti Criminalité) et le GSP (Groupe de Sécurité et de Proximité) du commissariat du 9e arrondissement à Lyon ont récemment arrêté un groupe de plusieurs voleurs qui sévissaient dans le secteur en réalisant des vols à la roulotte (vol avec effraction dans des véhicules) notamment sur le quartier de l’Industrie. L'un des mis en causes a déjà été présenté à la justice et incarcéré.

La Direction Départementale de la Sécurité Publique souhaite aujourd'hui avertir sur ces agissements et donner quelques conseils :

verrouiller les vitres et portes

éviter de laisser des objets à vue comme les supports GPS, câbles de téléphone, objets de valeur

éviter de cacher des documents administratifs dans le coffre, sous le siège ou dans la boîte à gants.

Sur ce dernier point, même si la DDSP ne le précise pas, tout document de ce type entre de mauvaises mains peut parfois permettre à des escrocs d'usurper des identités, avec à la clé pour les victimes de nombreuses procédures pour sortir de ce type de situation.