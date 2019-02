Lyon : les cambrioleurs identifiés grâce à une caméra dans la maison

Deux individus ont été interpellés à Feyzin, à côté de Lyon, après un cambriolage. Ils ont été pris en photo par le système de vidéosurveillance installé dans la maison.

Ceci n'est pas une publicité pour l'installation de caméra dans son domicile, mais ce fait divers ne devrait pas manquer de faire les affaires des fabricants de systèmes de vidéosurveillance pour les particuliers.

Vendredi 22 février, en matinée, les policiers interpellent à Feyzin, à côté de Lyon, un individu de 20 ans (44 antécédents judiciaires) et un mineur de 17 ans (3 antécédents judiciaires). Ils sont soupçonnés d'avoir cambriolé une maison quelques minutes plus tôt et de s'être débarrassés de leur butin dans leur fuite. Les deux individus ont été pris en photo par le système de vidéosurveillance installé par un particulier dans sa maison. Ils ont reconnu les faits. Le mineur a été présenté à un juge des enfants, laissé libre avec ouverture d'information. Le majeur, présenté au parquet, a été lui aussi laissé libre, avec renvoi pour fin mars.