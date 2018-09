Lyon : ils se faisaient passer pour des plombiers ou policiers pour voler

La police vient d’opérer un important coup de filet à Lyon sur une bande de voleurs qui se faisaient passer pour des faux plombiers et des faux policiers.

Selon Le Progrès qui rapporte l'information, six personnes ont été placées en garde à vue après une opération de la police à Lyon. Ils sont suspectés de s'être fait passer pour des faux plombiers et des faux policiers pour tromper leur victime, puis les voler à leur domicile. La bande aurait agi à travers toute la France avec une mécanique bien rodée, les voleurs s'attaquant aux personnes âgées et fragiles qui pouvaient être impressionnées par le dispositif mis en place sans voir ce qui se tramait derrière leur dos. Un recéleur chargé de revendre les bijoux a été également arrêté avec plusieurs kilos de biens dérobés. Le préjudice pourrait s’élever à plusieurs centaines de milliers d'euros. Les individus devraient être présentés au parquet dès ce vendredi.