Lyon : il vole une tablette tactile dans le métro D

Un individu a arraché la tablette tactile de l'un des passagers du métro D à Lyon.

Mercredi 13 mars, un Lyonnais de 28 ans, déjà connu pour 16 antécédents judiciaires, a volé la tablette tactile d'un usager du métro D. L'homme a été interpellé par Police-Secours à la station de métro Gare de Vaise. Il faisait déjà l'objet d'une autre procédure pour des dégradations. Il a reconnu les faits et sera présenté au parquet ce vendredi.

Depuis quelques mois les pickpockets et voleurs se font plus nombreux sur Lyon et notamment les lignes de métro. Nous relayons régulièrement des arrestations. Pour se protéger, la meilleure façon reste de connaître les méthodes employées, par exemple, le vol des smartphones à l'arraché juste avant que les portes ne se referment, laissant la victime bloquée dans le métro, tandis que le pickpocket s'échappe de la station.

