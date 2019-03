Lyon : il vole un smartphone quand les portes du métro se ferment

C'est l'une des méthodes des pickpockets dans le métro de Lyon, voler les smartphones avant quand les portes ne se ferment. Un mineur qui agissait ainsi vient d'être arrêté.

Le 21 février, en soirée, dans la station de métro Bellecour, une voyageuse est à côté des portes du métro. Juste avant qu'elles ne se referment, un individu lui arrache son smartphone et part en courant. Les services de police sont parvenus à remonter jusqu'à un mineur de 16 ans, déjà connu pour deux antécédents judiciaires. Il a été interpellé ce 28 février et a reconnu les faits. Il sera convoqué à la Maison de Justice et du Droit au mois d'avril.

Quant aux voyageurs du métro de Lyon qui continuent d'utiliser leur smartphone devant les portes, ils restent des cibles de choix pour les pickpockets qui saisissent toutes les occasions (lire notre article ci-dessous).