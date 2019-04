Lyon : il vole la caisse, puis frappe la commerçante qui s'interpose

À Lyon, un homme de 41 ans a profité que la gérante d'un commerce s'occupe d'une cliente en arrière-boutique pour voler le contenu de la caisse.

Vendredi 5 avril, dans l'après-midi, un homme de 41 ans entre dans un magasin du cours Lafayette à Lyon. La gérante est en arrière-boutique avec une cliente. L'homme en profite et dérobe le contenu de la caisse. La commerçante qui remarque immédiatement ce qu'est en train de faire l'individu l’interrompt et s'interpose. L'homme l'a frappé à plusieurs reprises avant de s’enfuir. Un équipage de police à proximité parvient à l'interpeller. L'homme a été présenté au parquet ce dimanche, jugé en comparution immédiate pour vol avec violences sans ITT et écroué.