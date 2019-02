Lyon : il menace deux vendeuses pour qu'elles retirent leurs plaintes

Un homme de 49 ans a été arrêté mercredi 20 février dernier pour avoir mis le feu à une poubelle. Il a rapidement été entendu pour une autre affaire ou il avait menacé deux vendeuses avec un cutter pour qu'elles retirent leurs plaintes.

Le 20 février dernier, aux alentours de 1h du matin, un Lyonnais de 49 ans a été arrêté par la police municipale à l’angle des rues Romarin et Dupuis. En état d'ivresse, le suspect au casier judiciaire bien chargé (41 antécédents) venait de mettre le feu à une poubelle de la ville place Louis Pradel devant l'hôtel de ville (Lyon 1er). Il a reconnu les faits et a été auditionné dans le cadre d'une autre procédure. En effet, il s'en était pris avec un cutter à deux vendeuses d'un magasin du 2e arrondissement dans lequel il avait commis un vol à l'étalage. Les vendeuses avaient porté plainte et l'homme était revenu pour les menacer afin qu'elles les retirent. Il a nié les faits pour cette deuxième affaire. Il a été présenté au parquet samedi et écroué.