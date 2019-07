Lyon : il jette ses meubles sur le balcon de sa voisine puis la frappe

Ivre, un homme a été arrêté mercredi pour avoir agressé sa voisine de 73 ans.

Mercredi à 19h10, un homme de 43 ans habitant boulevard Yves Farge (18 antécédents sur son casier) a été arrêté en état d’ivresse. Quelques minutes plus tôt, il avait jeté des meubles sur le balcon de sa voisine puis avait commis des violences sur cette dame de 73 ans et sur deux autres voisins qui tentaient de s’interposer. En possession d’un couteau, il les menaçait. La vieille dame a reçu 3 jours d’ITT. Placé en garde à vue, il a partiellement reconnu les faits et sera déféré au parquet ce vendredi.