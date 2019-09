Lyon : il étrangle sa copine et la menace de mort sur les réseaux sociaux

Un jeune homme de 18 ans a été arrêté pour avoir agressé et menacé de mort sa petite amie mineure.

Lundi, à 15h50, rue du Docteur Bouchut (Lyon 3e), un Vénissian de 18 ans a été interpellé par la Brigade de sûreté urbaine. Le 3 juillet dernier, à la suite de leur rupture, ce dernier portait des coups à sa petite amie mineure (2 jours d’ITT) puis la faisait chuter avant de l’étrangler, dans le hall de son immeuble. Par la suite, le mis en cause envoyait à la jeune fille de nombreux messages via un réseau social et un service de partage de photos et de vidéos, la menaçant de mort. Il menaçait également de mort sa mère le 20 septembre dernier. Placé en garde à vue, il a reconnu les faits. Il va être présenté au parquet ce mercredi 25 septembre pour “menaces de mort réitérées et violences volontaires aggravées”.