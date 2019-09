Lyon : étudiants agressés, deux policiers jugés ce vendredi

L'un des étudiants a reçu 100 jours d'ITT après avoir été poussé par un policier en février dernier.

Deux policiers lyonnais vont être jugés ce vendredi pour “violences volontaires par personne ayant autorité dans l’exercice de ses fonctions”. En février dernier, deux étudiants de 19 ans en DUT à Lyon avaient déposé plainte contre X pour “violences volontaires aggravées”. Ils dénonçaient un passage à tabac par des policiers dans la nuit du 20 au 21 février dernier près de la place Saint-Nizier (Lyon 2e). L'étudiant raconte que, frôlé par une voiture de police, il aurait crié “Attention'”. Le véhicule aurait alors brusquement freiné et trois agents seraient sortis et aurait poussé l'un des deux jeunes hommes le faisant basculer en arriéré. Il se serait alors cogné la tête contre le sol. Bilan : plusieurs contusions au thorax et aux jambes, une fracture du scaphoïde et une ITT de 100 jours.