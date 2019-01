Lyon : elles se connectent sur Facebook avec des smartphones volés

Deux adolescentes âgées de 17 ans ont été retrouvées par les forces de l'ordre parce qu'elles s'étaient connectées sur le compte Facebook des téléphones qu'elles avaient volé.

Une Lyonnaise de 17 ans (4 antécédents judiciaires), et une San-Priode du même âge (2 antécédents judiciaires) ont été arrêtées ce mercredi matin. Entre le 15 août et le 26 septembre 2018, les deux adolescents avaient commis trois vols de téléphones portables à l'arraché. Trois smartphones sur lesquels les deux suspects se sont connectés sur leurs comptes Facebook et Gmail ce qui a permis aux forces de l'ordre de les retrouver. L'une des victimes connaissait les agresseuses. En garde à vue, les deux adolescentes ont partiellement reconnu les faits. Elles seront convoquées par un officier de police judiciaire le 5 septembre prochain.