Lyon : deux policiers jugés pour des violences sur deux étudiants

Deux policiers seront jugés en septembre prochain pour avoir agressé, près de la place Saint-Nizier (Lyon 2e), deux étudiants qui rentraient de soirée en mars dernier.

Deux policiers lyonnais vont être jugés en septembre prochain pour des violences commises en février dernier contre deux étudiants. L'un des deux jeunes hommes avait été gravement blessé et avait reçu une ITT de 100 jours. Les faits se seraient produits au moment ou les deux étudiants rentraient de soirée. L'un des policiers sera jugé pour “violences par personne dépositaire de l’autorité publique sans ITT de plus de huit jours” et le second pour “violences par personne dépositaire de l’autorité avec ITT de plus de huit jours”.

Comme nous l'écrivions en mars dernier ces deux étudiants de 19 ans en DUT à Lyon avait déposé plainte contre X pour “violences volontaires aggravées” après un passage à tabac par des policiers. Les faits auraient eu lieu dans la nuit du 20 au 21 février dernier près de la place Saint-Nizier (Lyon 2e). La voiture de police après les avoir frôlés aurait alors brusquement freiné et trois agents seraient sortis et aurait poussé l'un des deux jeunes hommes le faisant basculer en arriéré. Il se serait alors cogné la tête contre le sol. L'autre aurait alors essayé de calmer la situation avant d’être mis au sol par une “balayette” et de recevoir des coups de pieds. En mars, le parquet de Lyon avait annoncé avoir saisi “le pôle de commandement discipline et déontologie de la DDSP du Rhône”.