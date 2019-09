Lyon : armé d’un couteau, il étrangle sa femme atteinte d’un cancer

En garde à vue, le quarantenaire a nié avoir menacé sa conjointe atteinte d'un cancer.

Le 30 août dernier, rue Félix Brun, un Lyonnais quadragénaire connu des services de police (10 antécédents) a été arrêté par les services de police. Il venait de commettre des violences sur sa femme, atteinte d’un cancer. Il l’avait notamment étranglé et l'avait menacé avec un couteau (2 jours d’ITT). En garde à vue, il a nié les violences et a affirmé s’être saisi d’un couteau pour ouvrir la porte de la salle de bain où son épouse s’était enfermée. Il a été présenté au parquet le 31 août et écroué.