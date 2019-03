Lyon : après une dispute en classe, il reçoit un coup de cutter à la gorge

Un lycée âgé de 19 ans a été agressé à la sortie de son lycée Hélène Boucher situé à Vénissieux le 20 mars dernier par deux suspects âgés de 16 et 17 ans.

Après un différend survenu dans une classe du lycée Hélène Boucher à Vénissieux, un jeune homme de 19 ans a été agressé le 20 mars dernier à 13h30 par deux individus à la sortie de l'établissement. L'un des deux suspects, âgé de 17 ans et vivant dans le 2e arrondissement de Lyon, portait deux coups de cutter au visage et à la gorge de la victime. Le 22 mars, les deux suspects étaient placés en garde à vue. L’auteur présumé des coups de cutter reconnaissait avoir été en possession d’un cutter, mais a nié l’avoir utilisé. Il a été écroué suite à l’ouverture d’une information judiciaire. Le second individu âgé de 16 ans et demeurant vivant à Décines a été laissé libre.