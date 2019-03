Lyon : après une course-poursuite, il termine dans un portail

Un homme qui tentait d’échapper en voiture aux policiers a terminé sa course dans un portail à Caluire, à proximité de Lyon.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, la police remarque un individu au volant d'un véhicule et lui demande de s'arrêter. L'homme refuse d'obtempérer et prend la fuite. Après une course-poursuite de 5 kilomètres, il s'encastre dans un portail. Les policiers l'arrêtent, mais il refuse de se soumettre aux vérifications d'alcoolémie. L'homme était également en possession de 6 grammes d'herbe de cannabis et était positif au dépistage de stupéfiants. Par ailleurs, il n'était pas titulaire du permis. Il sera présenté au parquet ce vendredi.