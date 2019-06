Lyon 7e : trois voleurs agressent les policiers durant leur interpellation

Trois jeunes âgés de 14, 17 et 19 ans ont été arrêtés ce jeudi alors qu'ils venaient de commettre des vols à la roulotte.

Ce mercredi vers 4h du matin boulevard Yves Farge (Lyon 7e), trois jeunes sans-domicile fixe âgés de 14 ans (9 antécédents judiciaires), 17 ans (7 antécédents judiciaires) et 19 ans, ont été arrêtés. Ils venaient de commettre des vols à la roulotte. Durant leur interpellation, ils agressaient les trois policiers. L'un d'eux a reçu 2 jours d'ITT. Les mis en cause ont nié les faits. Ils vont être présentés au parquet ce jeudi. Pour “vol à la roulotte, violences aggravées et rébellion”.