Lyon 6e : un conducteur de scooter arrêté pour un “rodéo motorisé”

Un jeune homme âgé de 18 ans a été arrêté ce jeudi pour avoir essayé d'échapper à un contrôle de police en slalomant sur les trottoirs.

Un Villeurbannais âgé de 18 ans a été interpellé le 6 septembre dernier à l’angle de la rue de Genève et du cours Vitton dans le 6e arrondissement alors qu'il venait de refuser de s'arrêter malgré la demande des forces de l'ordre. Dans sa fuite, il avait mis en danger les piétons en effectuant des manœuvres dangereuses sur les trottoirs et commis de nombreuses infractions au Code de la route. Il a été arrêté à nouveau ce jeudi et placé en garde à vue durant laquelle il a nié les faits. Il va être présenté au parquet ce vendredi pour “rodéo motorisé”, un nouveau délit créé par Gérard Collomb dans la loi n° 2018-701 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les rodéos motorisés.