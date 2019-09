Lyon : 2000 jeunes marchent pour le climat ce vendredi

Manifestation Youth for Climat à Lyon ©YouthfClimateLY

Une nouvelle manifestation de jeunes pour le climat a eu lieu à Lyon ce vendredi après-midi.

Le week-end s'annonce vert à Lyon. Avant la grande marche prévue samedi, les jeunes se sont mobilisés à Lyon aujourd'hui pour le climat. 2000 personnes (1600 selon la préfecture) se sont réunies à 14h à l'arrêt de métro Charpennes avant d'avancer vers les quais du Rhône. “Nous marcherons pour montrer que nous sommes des millions à souhaiter une société qui ne détruit plus la planète et ses ressources”, écrivent-ils sur la page Facebook de Youth for climat.

Demain une plus grande manifestation est prévue à partir de 10h30 place Bellecour.

