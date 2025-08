Une boulangerie de Grigny fermée d'urgence pour manquements aux règles d'hygiène

La boulangerie-pâtisserie Miral située à Grigny a été fermée d'urgence par la préfecture du Rhône pour "manquements graves aux règles d'hygiène".

Suite à un contrôle d'hygiène insatisfaisant réalisé mercredi 30 juillet, la boulangerie-pâtisserie Miral de Grigny fait l'objet d'une fermeture administrative ordonnée par la préfecture du Rhône. Le rapport établi ce jour-ci met en évidence "des manquements graves aux règles d'hygiène prescrites par le règlement."

Parmi ces manquements, les agents constatent notamment : des locaux mal protégés contre les sources et les risques de contamination, des mauvaises conditions de stockage et de conservation des matières premières et des denrées travaillées, mais également des informations incomplètes sur les substances allergènes contenues dans les produits, ainsi que l'absence de dispositifs hygiéniques fonctionnels pour le lavage de mains en zone de production.

"Considérant que la poursuite de l'activité dans les conditions constatées constitue une menace importante pour la santé des consommateurs", la boulangerie située rue Fabien Roussel est contrainte de fermer ses portes.

Le commerce pourra de nouveau accueillir ses clients une fois les mesures correctives demandées appliquées. Entre autres : celles d'installer un lave-main à commandes hygiéniques, de protéger les denrées de risques de contaminations directes et indirectes, ou encore d'effectuer un nettoyage approfondi des locaux.

