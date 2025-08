Villeurbanne : des activités proposées du 4 au 10 août pour profiter de l’été 

Villeurbanne propose du 4 au 10 août une nouvelle sélection d'activités estivales pour tous les âges, entre culture, sport et découverte de la nature.

La ville de Villeurbanne continue sa programmation estivale avec des animations variées pour occuper petits et grands pendant les vacances.

Un ciné-concert au parc de la Feyssine

Le mardi 5 août à 21h30, le parc de la Feyssine accueille le ciné-concert "Chaâba Project / Velvet in the Bled", création hybride inspirée du "Gone du Chaâba". Le duo Wahid Chaïb et Alaoua Idir accompagne en direct les images. Gratuit et sans réservation.

Sport et détente

Le village des sports s'installe au parc de la Commune-de-Paris du 4 au 8 août : escalade, boxe, danse pour les enfants dès 6 ans ; gym douce et relaxation pour les adultes. Sessions de 9h à 13h. Inscriptions : animation.sportive@mairie-villeurbanne.fr.

Jim et Lulla proposent leur "stretchiiiing" décalé mercredi 6 août avenue Henri-Barbusse (18h45-19h30). Gratuit.

Nature et fraîcheur

Découverte de l'alyte accoucheur, petit crapaud au chant de flûte, mardi 8 août au square Florian (19h30-21h). Dès 6 ans, gratuit.

Espace aqualudique familial au centre nautique Etienne-Gagnaire les mercredi 6 et dimanche 10 août (10h15-11h45). Tarifs : 7,70 € Villeurbannais, 8,90 € autres (1 adulte + 3 enfants).