Un restaurant de l'enseigne Subway a été fermé d'urgence par la préfecture du Rhône pour des manquements graves aux règles d'hygiène, dans l'Est lyonnais, à Saint-Priest.

Par un arrêté du 31 juillet 2025, la préfecture du Rhône a pris la décision de fermer jusqu'à nouvel ordre l'établissement de restauration Subway, au 76 route de Grenoble à Saint-Priest, dans l'Est lyonnais. Au cours d'un contrôle du fast-food, un agent a relevé des "manquements graves aux règles d'hygiène".

Son rapport fait état de la "présence de déjections de rongeurs (souris) et fourmis dans les locaux de production", d'un "défaut caractérisé d'entretien, de maintenance et de nettoyage des locaux de production, de stockage et des équipements" ou encore d'un "défaut de traçabilité des matières premières".

Fermée administrativement jusqu'à nouvel ordre, l'enseigne devra se soumettre à huit mesures correctives pour rouvrir ses portes, telles que le nettoyage et la désinfection de toutes les traces de nuisibles.

